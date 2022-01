[아시아경제 온라인이슈팀] 전 리듬체조 국가대표 선수 신수지가 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

신수지는 최근 자신의 SNS에 "단호박쌤이랑 운덩 8일차"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 신수지는 선명한 복근이 드러나는 운동복 차림으로 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다.

