英여왕 남편 장례식 전날도…총리관저선 술파티

[아시아경제 조현의 기자] 보리스 존슨 영국 총리가 코로나19 방역 수칙을 어긴 술 파티로 사퇴 위기에 놓인 가운데 엘리자베스 2세 여왕의 남편 필립공의 장례식 전날에도 총리 관저에서 송별회가 벌어진 것으로 나타났다.

영국 일간 텔레그래프는 13일(현지시간) "필립공 장례식 전날인 지난 4월 16일 저녁 총리 런던 다우닝 10번가 총리 관저에선 두 개의 송별회가 열렸다"고 보도했다.

참석 인원은 30여명으로 이들은 자정을 넘긴 시간까지 술을 마시고 음악을 켠 채 춤을 춘 것으로 밝혀졌다. 당시 방역 수칙은 거주지가 다른 두 가구 간 실내 모임을 금지했다.

영국 총리실은 일간 더 썬에 "제임스 슬랙 전 대변인이 사퇴 전 동료에게 고별사를 전하는 자리였다"며 송별회가 열렸음을 우회적으로 인정했다.

또 다른 자리는 관저 지하실에서 열린 총리의 한 사진사에 대한 송별회였다. 한 소식통은 "음악이 요란하게 울리는 파티 분위기였다"고 밝혔다.

두 송별회 참석자들은 이후 관저 정원에서 모여 한밤중까지 파티를 이어갔다. 관저 직원들은 근처 가게에 여행 가방을 들고 가 술을 가득 담아온 것으로 전해졌다.

BBC는 "당시 6명 이상 실외모임이 금지됐고 술집과 식당에서도 야외에서만 술을 마실 수 있었다"고 지적했다.

존슨 총리는 당시 두 자리 모두 참석하지 않았지만 당 안팎에선 그의 사퇴론이 거세게 일고 있다. 안젤라 레이너 노동당 부대표는 "총리실의 문화와 행동에 대한 책임은 모두 총리에게 있다"고 꼬집었다.

보수당도 이미 후임자 물색에 나섰다. 더글러스 로스 스코틀랜드 보수당 대표는 "(존슨 총리가) 총리직을 유지하기 어려울 것"이라며 "이번 논란으로 총리에 대한 불신임 투표가 이어질 수 있다"고 말했다.

