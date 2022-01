경찰, '40억 의혹' 최윤길 전 성남시의회 의장 구속영장

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 성남시 대장동 개발 과정에서 성남시의회의 비리 의혹과 관련해 당시 의장을 지낸 최윤길 씨를 구속수사하기로 했다.

14일 경찰에 따르면 경기남부경찰청 대장동 의혹 전담수사팀은 지난 11일 최씨에 대한 구속영장을 신청했다. 최씨에게는 뇌물 수수 혐의가 적용됐다. 구속영장은 이틀 뒤인 13일 청구됐고 최씨는 다음주 초 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받을 전망이다.

최씨는 성남시의회 의장이던 2013년 2월 대장동 개발의 시발점이 된 성남도시개발공사 설립 조례안을 본회의에 상정해 통과시키는 데 앞장섰다. 이후 그는 의장직에서 물러난 뒤 당시 조례안 통과를 주도한 대가로 화천대유 임원으로 근무하면서 화천대유 대주주 김만배 씨 등으로부터 성과급 40억원을 받기로 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난해 11월 17일 최씨의 경기 광주시 자택과 성남시 화천대유 사무실을 압수수색하고 같은 달 26일 그를 피의자 신분으로 불러 조사하는 등 수사를 이어왔다. 최씨는 경찰 소환조사에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌다.

