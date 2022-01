인천시, 올해 중소기업 육성자금 1조400억 지원…17일부터 신청

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 코로나19 사태 등으로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 올해 1조400억원의 중소기업 육성자금을 지원한다.

은행 금리 이자 일부를 지원하는 이자 차액 보전에 9100억원, 기업 부도 위험성을 낮추기 위한 매출채권 보험료에 500억원, 기술력은 높지만, 담보력이 약한 기업을 위한 협약보증 및 저금리 융자 지원에 각각 400억원을 지원한다.

융자지원 한도는 일반기업은 10억원, 고용창출기업·수출기업·해외 유턴기업 등에 지원하는 목적성 자금은 최대 100억원까지이며, 공장 확보 자금도 30억원까지 저금리로 융자한다.

특히 올해는 매출액과 관계없이 최소 지원 한도를 영세기업 1억원, 국가보훈대상자 기부업체 10억원, 인천 새일 여성인턴 채용기업 1억원으로 정했다.

국가보훈대상자 기부업체와 인천 새일 여성인턴 채용기업에도 기업별 차등금리 기본지원에 각각 추가로 0.7%, 0.5%를 우대 지원할 계획이다.

중소기업 육성자금 지원 대상은 신청일 기준 인천에 사업장을 둔 제조업·무역업·건설업·관광업·전세버스운송업 등이다. 오는 17일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템 '비즈 OK'에서 신청할 수 있다

인천시 관계자는 "코로나19 장기화와 원부자재 가격 상승으로 기업경영 악화가 우려된 만큼 기업 수요에 맞는 다양한 중소기업육성자금 지원책을 추진하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr