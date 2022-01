곡성군, 적극적인 민원서비스로 각종 평가 우수 쾌거

정보공개 종합평가’에서 3년 연속 최우수기관에 선정



민원서비스 종합평가’에서 우수기관 나 등급 받아

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 ] 전남 곡성군은 민원 해결에 적극적으로 나선 결과 각종 평가에서 우수한 성적을 연달아 거두고 있다고 밝혔다.

최근 곡성군은 행정안전부 주관 ‘2021년도 정보공개 종합평가’에서 3년 연속 최우수기관으로 선정됐다.

또한 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 ‘2021년도 민원서비스 종합평가’에서도 우수기관에 해당하는 나 등급을 받으며 민원 행정의 우수성을 입증했다.

2021년도 정보공개종합 평가는 593개 주요 기관(행정기관 307, 공공기관 286)을 대상으로 실시됐다.

사전 정보, 원문 공개, 정보공개 청구 처리, 고객 관리 등 정보공개 운영 전반에 대한 평가하기 때문에 기관의 정보 공개 수준을 전반적으로 파악할 수 있는 평가다.

곡성군은 사전정보 등록 건 수, 원문 공개율, 사전 정보 충실성, 원문 정보 충실성, 비공개 세부기준 분야에서 93.46점을 받았다.

이는 기관별 평균 점수 85.1점, 시군구 평균점수 80.8점보다 월등히 높은 점수다.

군은 최우수기관에 이름을 올리게 됐다.

593개 평가 대상 기관 중 117개 기관이 최우수기관으로 평가받았으며, 우수는 181개, 보통은 273개, 미흡은 22개 기관이었다.

민원서비스 종합평가는 전국 304개 기관을 대상으로 실시된다. 한 해 동안 처리한 민원사무에 대해 3개 항목(민원행정 관리기반 및 민원제도 운영, 고충민원 처리실태, 국민신문고 처리실태?만족도 조사 포함) 5개 등급(가, 나 ,다. 라 마)로 평가가 이루어진다.

곡성군은 군 단위 평균 점수 70.57점에 비해 높은 76.63점으로 평가받았다.

특히 곡성군은 국민신문고 민원답변 충실도, 국민신문고 국민참여 반영 노력도, 고충민원 집단갈등 민원 해소 노력도에소 높은 점수를 얻었다.

평가 등급도 2020년보다 한 단계 상승한 나 등급에 선정됐다.

해당 평가에서는 총 304개 대상 기관 중 31개 기관이 가 등급, 61개 기관이 나 등급, 120개 기관이 다 등급, 60개 기관이 라 등급, 32개 기관이 마 등급을 받은 것으로 알려졌다.

곡성군 관계자는 “올해 정보공개 종합평가에서 4년 연속 최우수기관, 민원서비스 종합평가에서 최고 등급인 가 등급에 도전한다. 이를 위해 정보공개 자료와 국민신문고 민원 빅데이터를 분석해 더욱 적극적으로 민원 수요에 대응 하겠다”고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr