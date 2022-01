박형준 부산시장, 두바이·파리로 떠난다

2030 부산 세계박람회 유치·기업 투자 확대 행보

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 박형준 부산시장이 2030 부산 세계박람회와 지역 투자 유치를 위해 14일 아랍에미리트와 프랑스로 향한다.

박 시장은 5박 7일 일정으로 두바이와 파리를 방문해 2030 부산 세계박람회 유치 홍보활동을 하고 두바이시와 자매결연 기념행사에 참석해 투자유치를 끌어낼 예정이다.

두바이는 현재 2020 두바이 엑스포가 열린 중동 최대의 국제 무역 도시로 2006년 부산시와 자매결연을 했다.

박 시장은 16일 두바이 엑스포 ‘한국의 날’ 공식행사에 참석해 2030세계 박람회 후보 도시의 시장으로서 부산 유치 홍보와 교섭 활동에 총력을 기울일 예정이며 주요 국가관을 방문해 간담회를 연다,

17일에는 한국 우수상품 전시회에 참가한 부산 기업 ‘자연지애’ 등 4개 사의 부스를 방문한다.

이후 두바이 시장을 만나 명예 시민증을 교환하고 2030 부산 세계박람회 유치 지원을 당부하며 두 도시 교류·협력 관계를 강화할 방안을 논의할 계획이다.

파리에서는 국제적 기업 A사 등 기업관계자를 만나 부산의 투자유치 환경을 소개한다.

A사는 지난해 한국에 진출해 순조롭게 투자 중이나 향후 투자 확대를 계획하고 있어 선제적 투자유치에 나섰다.

박형준 시장은 “세계적 도시들을 상대로 부산시 세일즈를 적극적으로 펼칠 것”이라며 “2030 부산 세계박람회 성공 유치, 지역 내 투자유치 등 경제 발전을 견인할 핵심 프로젝트의 원동력을 만들겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr