“가맹점 개설 노하우 얻어가세요”…할리스, 새해 첫 창업설명회

[아시아경제 문혜원 기자] 할리스가 오는 19일 서울시 중구에 위치한 KG타워 하모니홀에서 예비 창업자를 대상으로 2022년 첫 창업설명회를 개최한다.

15일 업계에 따르면 할리스는 이번 설명회에서 할리스 브랜드 소개와 가맹점 개설 절차 및 투자 비용 소개, 안정적인 가맹점 운영을 위한 맞춤형 컨설팅 등을 제공한다. 가맹점 오픈 지원 혜택과 매장 이익률을 높이는 할리스의 차별화된 경쟁력과 노하우도 설명할 예정이다.

또 브랜드 소개와 가맹점 개설 절차 및 투자 비용 소개, 안정적인 가맹점 운영을 위한 맞춤형 컨설팅 등을 제공한다. 가맹점 오픈 지원 혜택과 매장 이익률을 높이는 할리스의 차별화된 경쟁력과 노하우도 설명할 예정이다.

참석자 전원에게는 후보 매장 상권분석 및 출점 예정지를 소개하며 1대 1 개별 상담시간을 별도로 진행한다.

창업설명회는 할리스 가맹사업에 관심있는 사람이라면 누구나 참석할 수 있다. 유선 또는 메일을 통해 사전 예약을 신청해야 입장할 수 있으며, 코로나19 확산 방지를 위해 방역수칙을 철저히 준수해 진행될 예정이다.

할리스는 ‘할리스케어’ 프로그램을 통해 가맹점주가 안정된 환경에서 매장을 운영할 수 있도록 체계적으로 지원하고, 가맹점주와 소통을 확대하고 있다. 할리스케어에는 신규 매장 점포 진단 및 개선 지원, 기존 매장 등급별 5단계 밀착케어 등을 제공하는 ▲신규기?존 가맹점 레벨업 프로그램을 비롯해 ▲신규점 웰컴패키지 제공 ▲리뉴얼 시 인테리어 무이자 할부 지원 ▲경조사 지원 및 사내 소식지 (할리스 인사이드) 발간 등을 운영하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr