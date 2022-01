[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 37,050 전일대비 1,100 등락률 +3.06% 거래량 797,641 전일가 35,950 2022.01.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 실리콘관통전극용 TC 본더 2.0CS 출시한미반도체, 12인치 마이크로 쏘 출시한미반도체, 160억원 규모 반도체 장비 공급계약 close 는 중국 액세스(Access)와 33억원 규모의 마이크로 소우(micro SAW)와 비전플레이스먼트(VISION PLACEMENT) 수주 계약을 체결했다고 했다고 14일 공시했다. 이는 2020년 연결 매출액의 1.28%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr