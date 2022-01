에이루트, 세계 최대 리테일 전시회 ‘NRF 2022’ 참가…"글로벌 네트워크 강화"

[아시아경제 유현석 기자] 산업용 프린터 전문기업 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 658 전일대비 16 등락률 -2.37% 거래량 1,198,917 전일가 674 2022.01.14 11:11 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“자이언트스텝” 보다 크다! 초대형 NFT메타버스 新대장주에이루트 "바이로큐어, 바이오 사업 순항…백심 플랫폼 개발 진행" close 는 오는 16일부터 3일간 열리는 세계 최대 규모 리테일 전시회 ‘NRF 2022’에 참가한다고 14일 밝혔다.

NRF는 전 세계 100여 개국의 800여 개 기업이 참가한 세계 최대 규모의 유통산업 전시회다. 온라인으로 진행됐던 작년과 달리 올해는 미국 뉴욕의 제이콥 K. 자비츠 컨벤션센터에서 오프라인으로 진행될 예정이다.

이번 전시회에는 ‘HP’, ‘엡손(EPSON)’, ‘지브라(ZEBRA)’ 등 프린터 제조사와 ‘Partner Tech’, ‘NCR’, ‘후지쯔(Fujitsu)’, 등 국내외 포스(POS) 시스템 제조사가 참가할 것으로 예상된다. 글로벌 프린터 업계 선두기업들과 시장 개척을 위한 협업 방안을 논의할 계획이다.

에이루트는 NRF 2022에서 기존 주력 제품을 포함해 다양한 신제품을 선보일 예정이다. 3인치, 2인치 프리미엄 모바일 프린터와 다양한 등급의 라벨 프린터, 원격으로 프린터 제어를 가능하게 해주는 솔루션 ‘S-MDM(SEWOO Mobile Device Management)’을 글로벌 파트너들에게 소개할 계획이다.

에이루트 관계자는 “세계 최대 리테일 전시회인 NRF에서 에이루트의 독자적인 기술 및 제품 경쟁력을 선보일 것”이라며, “신제품 및 솔루션 홍보를 통해 주요 해외 바이어와 글로벌 네트워크를 강화해 시장확대에 주력하겠다”고 말했다.

그는 이어 “작년과 달리 올해는 오프라인으로 진행되는 만큼 에이루트 미국 법인에서 이번 전시회 참가를 위해 많은 준비를 해왔으며, NRF 참여 기업 및 업계 전문가들과 다양한 교류가 예상된다”며 “NRF 2022에 참가하는 다른 기업들과 협업 시연을 통해 시장 진출을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

에이루트는 지난 20년 간 산업용 프린터를 제조 판매해 왔다. 전 세계 70여 개국 200개 이상의 해외 영업 네트워크를 보유하고 있다. 이번 NRF 2022 참가를 통해 글로벌 네트워크를 확대해 나갈 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr