에어서울, '김포~제주' 국제 관광 비행 운항

[아시아경제 이동우 기자]에어서울은 설 연휴 첫날인 오는 30일 김포에서 제주로 가는 국제 관광 비행을 운항한다고 14일 밝혔다.

김포~제주 국제 관광 비행은 30일 오전 8시 30분에 김포국제공항에서 출발해 일본 상공을 거쳐 약 90분 후인 오전 10시 5분에 제주국제공항에 착륙하는 일정이다. 기존 김포~김포 무착륙 비행과 똑같이 해외 면세 혜택을 받을 수 있다.

기내에서는 퀴즈 게임 등을 통해 가가와현 오리지널 굿즈 세트, 다카마쓰 시내 호텔 숙박권, 돗토리현 사케와 특산물 등의 경품을 받을 수 있다. 김포~제주 국제 관광 비행 항공권은 에어서울 홈페이지에서 도착지를 ‘제주·지역관광 연계 비행’으로 선택해 구매할 수 있다.

에어서울 관계자는 “일반 제주행 항공권보다 저렴하면서 면세 쇼핑이 가능하고, 관광 비행은 한산한 국제선 공항을 이용하기 때문에 귀성길이 더욱 편리할 것”이라고 말했다.

