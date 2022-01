'미성년 성폭행' 英 앤드루 왕자, 군 직함 박탈

민간인 신분으로 재판…전하 칭호 사용 못해

[아시아경제 조현의 기자] 미성년자 성폭행 혐의로 민사재판을 받게 된 엘리자베스 2세 영국 여왕의 차남 앤드루 왕자가 군 직함 등을 박탈당했다.

영국 왕실은 13일(현지시간) 성명을 통해 "여왕의 승인과 동의에 따라 앤드루 왕자의 군 직함과 왕실 후원자 자격 등이 여왕에게 반환됐다"고 밝혔다. 앤드루 왕자는 이에 따라 앞으로 어떠한 공적 임무도 수행하지 않고 민간인으로서 재판을 받는다. 또 ‘전하’(His Royal Highness·HRH) 칭호를 더는 공식적인 자리에서 사용하지 못한다.

왕실 소식통은 BBC에 "앤드루 왕자의 모든 역할이 여왕에게 즉시 반환됐다"며 "앞으로 다른 왕실 구성원들에게 재분배될 것"이라고 전했다. 그러면서 "그는 (왕실에서 독립한) 해리 왕자와 메건 마클 왕자비처럼 HRH 칭호는 유지하지만 공식적으로 불릴 수 없게 된다"고 설명했다.

이번 결정은 앤드루 왕자가 지속해서 부인해온 미성년자 성폭행 혐의에 대한 소송을 앞두고 나왔다. 전날 미국 뉴욕 맨해튼 연방지방법원은 민사소송을 기각해 달라는 앤드루 왕자의 신청을 받아들이지 않기로 했다.

앤드루 왕자는 2001년 미 억만장자 제프리 엡스타인과 함께 당시 17세 미성년자였던 미국인 여성 버지니아 주프레를 뉴욕과 런던 등에서 수차례 성폭행한 혐의를 받고 있다. 주프레는 뉴욕 연방법원에 제출한 민사소송 소장을 통해 앤드루 왕자가 자신이 미성년자이며 엡스타인의 성적 인신매매 피해자임을 알면서도 동의 없이 성관계를 맺는 성폭행을 했다고 주장하고 있다.

앤드루 왕자는 스캔들이 본격적으로 불거진 2019년부터 왕실 일원으로서 모든 공식 업무를 중단한 채 혐의를 부인해왔다. 이듬해 장녀 베아트리스 공주가 결혼할 때 공개된 공식 사진에서도 빠졌다. 최근에는 엡스타인이 2009년 주프레에게 50만달러(약 6억원)의 합의금을 지급할 때 다른 잠재적 피고인에 대한 면책 합의도 있었기 때문에 자신에 대한 소송도 기각돼야 한다고 주장했다.

찰스 왕세자와 윌리엄 왕세손 등 왕실 구성원들은 이 문제를 놓고 장시간 폭넓게 논의해온 것으로 전해졌다. 더 타임스는 "이번 결정은 여왕이 가장 아끼는 자녀로 불리던 차남에게 드디어 인내심을 잃었음을 시사한다"고 설명했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr