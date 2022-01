롯데하이마트, 잠실점에 ‘플레이스테이션 전문 스토어’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 메가스토어 잠실점에 ‘플레이스테이션 전문 스토어’를 오픈한다고 14일 밝혔다.

해당 스토어는 잠실점 1층에 약 90㎡(약 27평) 규모로, 국내 가전제품 전문점에서 최초로 선보이는 플레이스테이션 전문 매장이다. 이곳에선 콘솔 게임기와 다양한 인기 게임 타이틀을 만나볼 수 있다. 플레이스테이션5 전용 듀얼센스 무선 컨트롤러 등 다양한 주변기기도 있다. 제품 컨설턴트가 소비자별 맞춤형 전문 상담도 제공한다. 제품별 사용법을 안내하고 각종 프로모션과 가격 할인 정보를 설명해준다.

롯데하이마트는 이번 오픈을 기념해 오는 16일까지 3일간 구매 행사를 진행한다. 행사 기간 게임 타이틀과 주변기기 모든 상품을 최대 10% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 또한 스토어에 방문해 7만원 이상 제품을 구매한 소비자에게는 선착순 한정으로 공식 머그컵을 증정한다. 플레이스테이션 로고와 대표 아이콘으로 꾸민 머그컵으로, 8가지 타입 중 1개를 랜덤으로 받을 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “국내 할인점과 가전 전문점 중 최초로 콘솔기부터 게임 타이틀과 주변기기 등을 다양하게 만나볼 수 있는 플레이스테이션 전문 스토어를 메가스토어 잠실점에 선보인다”며 “앞으로도 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아와의 지속적인 협업을 통해 전문 스토어를 확대해 고객 체험의 기회를 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

