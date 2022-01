공영홈쇼핑 "라방으로 설 준비하세요"

오가굴비, 건강즙 등 다양한 소포장 선물세트 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑은 모바일 라이브커머스인 '공영라방'에서 설 명절을 앞두고 다양한 우리 먹거리를 선보인다고 14일 밝혔다.

공영라방은 17일부터 오전 11시, 오후 5시에 설 맞이 특집 방송을 진행한다. 이번 방송에선 설 선물세트를 비롯해 다양한 명절 상차림을 위한 소포장 패키지를 만나볼 수 있다.

지난해 추석에 큰 인기를 끌었던 '오가굴비'를 비롯해 '레드향, 천혜향 선물세트', '배도라지즙 세트', '대사이즈 활전복' 등 다양한 설 선물세트를 선보일 예정이다.

동일 상품 여러 개 주문 시 최대 20%까지 즉시 할인해주는 '마음을 보내세요' 이벤트도 진행 중이다. 2개 10%, 3~4개 15%, 5개 이상 20%까지 할인 받을 수 있다. 명절 선물용으로 활용할 수 있도록 복수 구매한 상품을 각각 다른 주소지에 배송할 수 있다.

성혜영 모바일영업실 실장은 "이번 설도 코로나19로 인해 비대면 명절이 예상되는 만큼 새해 인사와 감사의 마음을 보낼 수 있는 다양한 선물세트와 먹거리를 준비했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr