생활맥주 “초신선 한정맥주 ‘노이어’ 조기 완판”

[아시아경제 문혜원 기자] 생활맥주는 새로 선보인 초신선 한정맥주가 조기 완판을 기록했다고 14일 밝혔다.

생활맥주는 매달 초 양조장에서 갓 생산된 수제맥주를 매장으로 직배송해 가장 신선할 때 판매하는 초 신선 한정맥주 프로젝트를 실시했다. 생산 후 매장 판매에 이르기까지 하루의 시간이 소요돼 양조장에서 마시는 듯한 신선한 수제맥주를 맛볼 수 있다는 게 생활맥주 측의 설명이다.

헤이지 페일에일인 ‘노이어’는 밀과 귀리의 함량을 높여 입안에서의 부드러운 질감과 음용성이 좋고 시트라와 사브로, 심코 크라이홉을 블랜딩하여 다양한 홉향에서 오는 상큼함을 즐길 수 있는 맥주다.

3회차에 접어든 ‘초신선 한정맥주 프로젝트’는 지난 2회차엔 단 3일만에 전량 판매됐다. 생활맥주는 소비자들의 요청에 따라 이번 3회차엔 물량 추가 및 판매 매장을 확대했다.

프로젝트는 매달 초 생활맥주 주요 매장에서 진행된다.

