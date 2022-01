솔루스첨단소재, 헝가리 정부서 인센티브 320억원 받는다

2020년 5월에 이어 헝가리 정부 2차 인센티브 지원 승인

헝가리 제2공장 증설 자금으로 투입해 전지박 사업 확장 가속화

[아시아경제 이혜영 기자] 솔루스첨단소재가 헝가리 정부로부터 전지박 공장 증설과 관련해 2400만유로(약 320억원) 규모의 인센티브를 지급받는다고 14일 밝혔다.

헝가리 정부의 이번 지급 계획은 유럽연합(EU) 집행위원회의 최종 승인을 얻어내며 최종 완료됐다. 이에 따라 솔루스첨단소재는 오는 2023년까지 인센티브를 현금으로 수령할 수 있으며, 해당 자금은 헝가리 제2공장 증설에 투입된다.

헝가리 정부가 솔루스첨단소재에 지급하는 파격 인센티브는 이번이 두 번째다. 앞서 2020년 5월 헝가리 제1공장 양산체제 구축을 위해 190억원의 현금성 인센티브와 150억 원의 법인세 면제 혜택을 제공한 바 있다.

최근 유럽부흥개발은행(EBRD)에서 2800만달러(약 330억원) 규모의 자금 조달에 성공한 데 이어 헝가리 정부 지원으로 실탄을 추가 확보한 솔루스첨단소재는 전지박 사업 본격 확장에 나설 계획이다. 연산 2.3만t 규모의 헝가리 제2공장 증설 투자에 이어 오는 2026년까지 유럽 내 연간 10만t 생산능력을 갖춰 유럽 전기차 시장을 적극 공략할 방침이다.

곽근만 솔루스첨단소재 최고재무책임자(CFO)는 "헝가리 정부의 이번 인센티브 지급 결정으로 유럽 내 유일한 전지박 생산 기지인 솔루스첨단소재 헝가리 공장의 가치를 높게 평가받았다"면서 "본격적인 증설 투자를 통해 매출 성장을 실현하는 동시에 유럽 내 전기차 생태계에서 주도권을 확보해 나가겠다"고 말했다.

한편 솔루스첨단소재 헝가리 공장은 유럽배터리연합(EBA) 회원으로 유럽 내 배터리 관련 700여개 기업·기관·연구소 등과 공조가 가능하다. 2017년 EU 집행위원회가 출범시킨 EBA는 배터리 밸류체인 구축을 위해 현재 유럽 전역에 배터리 기가팩토리 36개 건설을 진행 중이다. 미국 테슬라, 독일 폭스바겐, 스웨덴 노스볼트 등이 회원사로 참여하고 있다.

