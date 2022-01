'아이들, 던져도 안심' 이통 3사, 신학기용 키즈폰 공개

SKT '잼 꾸러기 폰'…KT '신비 키즈폰2'

LG유플러스 'U+키즈폰 위드 리틀카카오프렌즈'

방수방진 특화…교육 콘텐츠·자녀보호 기능 차별화

[아시아경제 차민영 기자] 이동통신사들이 입학·개학 시즌을 앞두고 방수방진 기능을 강화한 키즈폰 3종을 선보인다. 내구성을 극대화한 삼성전자의 러기드(Rugged) 스마트폰이 활동적인 어린이들 맞춤 스마트폰으로 재탄생했다.

이통3사는 14일 삼성전자의 ‘갤럭시 엑스커버5’ 모델을 기반으로 한 신상 키즈폰 라인업을 공개했다. SK텔레콤의 ‘잼(ZEM) 꾸러기 폰’, KT ‘신비 키즈폰2’, LG유플러스의 ‘U+키즈폰 위드(with) 리틀카카오프렌즈’ 등이다.

신제품 모델인 엑스커버5는 삼성의 보급형 러기드 스마트폰이다. 5.3인치 컴팩트한 디스플레이로 휴대성을 높였고 물과 먼지에 강한 IP68 방수방진 기능을 갖췄다. 스크래치나 충격에 강하며 탈부착 가능한 3000mAh 배터리가 적용됐다. AP 사양은 엑시노스 850, 전·후면 카메라 화소는 500만·1600만 화소다.

SK텔레콤의 잼 꾸러기 폰에는 자녀 돌봄용 소프트웨어 ‘잼’ 애플리케이션(앱)이 기본 탑재된다. 스마트폰 앱 리스트와 사용 시간 관리가 가능하고 자녀 위치나 미세먼지 정보를 조회할 수 있다. 영어 도서 207권이 담긴 ‘리딩앤’ 앱과 ‘일프로연산’ 앱도 1년간 무료 제공한다. 크로스백과 젤리 케이스 등도 패키지에 포함됐다.

KT 신비 키즈폰2는 유명 애니메이션 ‘신비아파트’의 캐릭터로 차별화했다. 신비, 금비에 이어 주비 테마도 추가했다. 자녀 공부 습관에 도움이 되는 ‘신비공부친구’ 앱도 탑재했다. 구매 고객에게는 DIY 지비츠 케이스와 목걸이 스트랩, 신비 캐릭터 지비츠 4종, 영단어 학습 앱 ‘리도보카’ 6개월 이용권 등도 제공한다.

U+키즈폰 위드 리틀카카오프렌즈 역시 카카오프렌즈 캐릭터를 강조한 LG유플러스의 5번째 키즈폰이다. 자녀 보호 앱 ‘키위플레이플러스(+)’와 자녀가 독서나 용돈을 기록하고 공유하는 ‘기록장’ 기능을 갖췄다. 구매자 전원에게는 ‘시원스쿨 슈퍼키즈’ 6개월 무료 수강권과 ‘시원스쿨 AI튜터’ 이용권, 위치 확인용 ‘스마트태그’ 등이 제공된다.

키즈폰인 만큼 출고가도 29만2000~32만2000원으로 저렴하게 책정됐다. 가족 묶음 할인이나 음성 통화 혜택을 강화한 자녀용 5G·LTE 주니어 요금제를 활용하면 입맛에 맞는 사용이 가능하다.

한편, 삼성전자는 아웃도어 취미생활을 즐기는 성인 고객 등 엑스커버5 모델에 대한 구매 수요를 반영해 자급제 모델도 판매한다. 자급제 모델은 통신사를 거치지 않고 고객이 직접 유통점에서 구매하는 제품이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr