한국조선해양, EU집행위로부터 대우조선해양 합병 불허 통보

[아시아경제 이민우 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 98,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 100,500 2022.01.14 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 한국조선해양 선박 9척 수주…일주일새 3조원 일감 확보[클릭 e종목] "통상임금 패소에 비용 수천억 전망…한국조선해양 '어닝쇼크' 우려" "조선株, 수주 확대…1분기 주가 상승 전망" close 은 유럽연합(EU) 집행위원회가 13일(현지시간) 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 25,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,950 2022.01.14 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 대우조선해양 "올해 유동성 문제없다"…EU 기업결합 불발 우려 차단 "조선株, 수주 확대…1분기 주가 상승 전망"[넷제로 1번지 가다] 규제 대체할 '하이브리드선박'…세계 선사 러브콜 close 과 기업결합을 심사한 결과 불허한다는 결과를 발표했다고 14일 공시했다.

회사 측은 "현물출자 및 투자계약 등 관련 계약들의 해제 여부를 포함한 향후 처리 방안과 관련해서는 계획이 추후 결정되는 시점에 공시할 예정"이라고 설명했다.

