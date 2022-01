[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 이달 초 요소수 판매 제한 조치가 종료됨에 따라 요소수 판매를 시작했다고 14일 밝혔다.

이번에 판매하는 상품은 유록스 요소수(10L)로, 국내 요소수 시장점유율 1위인 롯데정밀화학에서 생산되는 제품이다.

유록스는 요소수 국제품질표준인 애드블루 인증을 받은 상품이며, 글로벌 및 국산 자동차 제조사에 순정 부품으로 납품되고 있는 프리미엄 요소수 상품이다. 판매 가격은 1만8900원이다.

세븐일레븐 관계자는 “그간 공업단지나 드라이브인 상권 내 위치한 점포에서 요소수 도입 요청이 많았다”며 “편의점이 높은 접근성과 다양한 상품과 서비스로 일상생활 플랫폼으로 자리 잡고 있는 만큼 앞으로도 소비자들 수요에 맞는 상품들을 지속적으로 도입해 나가겠다”고 말했다.

