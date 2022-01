[아시아경제 장세희 기자]유럽연합(EU) 집행위원회는 13일(현지시간) 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양과 대우조선해양의 기업결합을 승인하지 않는다고 밝혔다.

2019년 본계약 체결 이후 3년 동안 이어온 인수합병(M&A)은 최종 불발됐다.

