[아시아경제 유병돈 기자] 경찰이 회삿돈 2215억원 규모의 횡령 사건이 발생한 오스템임플란트 본사를 압수수색했다.

서울 강서경찰서는 12일 오후 1시께부터 강서구 마곡동에 있는 오스템임플란트 본사에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

앞서 오스템임플란트는 자사 자금관리 직원 이모씨(45·구속)가 회삿돈 2215억원을 횡령했다고 공시한 바 있다.

경찰은 이씨를 구속하고, 이씨 가족들을 입건하는 등 수사를 이어나가고 있다.

