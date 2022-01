‘SNS’란 오너리스크…신세계 '밈 주식' 되나

'멸공' 발언에 신세계 그룹주 시총 2000억원 사라져

정용진 신세계 부회장과 신세계에 더욱 커지는 대중의 주목도

[아시아경제 공병선 기자] 정용진 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 8,000 등락률 +3.43% 거래량 114,145 전일가 233,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 "멸공 안쓰겠다" 정용진 부회장, 이번엔 '신세계 보이콧' 이미지 올려[클릭 e종목]"신세계, 외형과 수익성 모두 개선…매수 의견 유지""고객님, 일년에 2억은 쓰셔야 합니다" … 백화점, VIP 기준 더 높아져 close 부회장의 ‘멸공(滅共)’ 발언에 신세계 주가가 출렁이고 있다. 대선 국면과 겹치면서 대중들의 관심이 쏠리며 주가에 부정적인 영향을 미쳤다.

11일 한국거래소에 따르면 전날 신세계는 전일 대비 6.8%(1만7000원) 하락한 23만3000원에 마감했다. 이외 신세계 관련 종목들도 하락세였다. 중국에서 화장품 사업을 진행하고 있는 신세계인터내셔날은 5.34% 하락했다. 이 같은 하락세에 신세계 그룹의 시가총액은 하루 동안 2205억원이 사라졌다.

정 부회장이 사회관계망서비스(SNS)에서 한 멸공 발언이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 지난 6일 그는 자신의 인스타그램에 시진핑 중국 국가주석 사진을 게재하며 ‘멸공’, ‘방공방첩’, ‘승공통일’ 등의 해시태그를 달았다. 논란이 되자 시 주석 사진을 김정은 북한 국무위원장으로 교체했다. 하지만 윤석열 국민의힘 대선 후보가 이마트에서 멸공을 연상할 수 있는 멸치와 콩을 구매한 사진을 인증하며 오너리스크까지 논란이 번지게 됐다.

대선과 엮인 오너리스크…더욱 커지는 투자자의 주목도

하지만 이전의 오너리스크와 다소 차이가 있다는 게 전문가 의견이다. 과거 조현아 대한항공 당시 부사장의 땅콩 회항 사건이나 남양유업의 대리점 갑질 사건 등처럼 위법성과 연관돼 있지 않다는 이유에서다. 위법성과 연관되면 지배구조가 흔들리거나 관련 이슈가 주기적으로 부각되지만 정 부회장의 경우는 그렇지 않다는 것이다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 "국내에선 갑질 횡포에 따른 사회적 인식 악화 등이 주로 오너리스크로 부각됐다"며 "이번엔 대선 등 이슈와 겹치면서 단기적으로 논란이 된 측면이 있다"고 설명했다.

실제로 정 부회장의 발언 논란은 이전에도 존재했지만 주가에 큰 영향을 주지 않았다. 지난해 5월25일 그는 SNS에 랍스터 사진을 게재하며 "가재야 잘 가라 미안하다 고맙다"라고 글을 썼다. 이에 그의 게시물이 과거 문재인 대통령의 세월호 방명록을 따라했다는 논란과 함께 불매운동도 일어났다. 하지만 지난해 5월25~31일 간 신세계의 주가는 6.46% 올랐다.

중국의 보복 가능성도 제기되지만 현실화된 것은 없다. 정 부회장의 발언과 별개로 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 32,983 전일가 133,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"신세계인터내셔날, 화장품 마진 회복 여부가 관건…목표가↓"백화점·패션업계, "코로나19 터널 끝 보인다" … 3분기 실적회복[클릭 e종목] 신세계인터내셔날, 화장품 이익 저하 '우려가 현실로' close 은 중국의 소비 부진과 관련돼 있다는 해석도 나온다. 신세계 그룹주가 함께 급락한 전날 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 943,000 전일대비 13,000 등락률 -1.36% 거래량 79,026 전일가 956,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 고개 숙인 LG생활건강, 중국서 한국 화장품 위상 흔들리나 [특징주]LG생활건강, 실적 부진과 中시장 우려에 100만원 붕괴[클릭 e 종목] LG생활건강, 화장품의 부진 만회할까 close 은 13.41% 급락하는 등 화장품 관련주들이 전체적으로 하락세였다. 코로나19 불확실성 때문에 중국의 소비가 좀처럼 회복되지 않기 때문이다.

다만 대선 국면이라 민감한 만큼 대중들이 향후 신세계와 정 부회장의 행보에 더욱 주목할 것으로 관측된다. 정 부회장 스스로 신세계를 ‘밈(Meme·인터넷에서 유행하는 사진이나 영상) 주식’으로 만든 것과 다름없다는 의미다. 한국거래소에 따르면 이달 3~7일 동안 신세계를 43억원 순매도했던 개인은 전날 203억원 순매수했다. 거래량도 크게 늘었다. 3~7일 개인의 신세계 평균 거래량은 3424주에 불과했지만 전날은 8만7210주에 달했다. 김우찬 고려대 경영학부 교수는 "자의든 타의든 신세계가 밈 주식처럼 움직이게 됐다"면서도 "다만 정 부회장이 앞으로 일언반구하지 않겠다고 해 관련 리스크는 줄어들 것"이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr