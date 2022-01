[아시아경제 장효원 기자] 제997회 로또복권 추첨에서 '4, 7, 14, 16, 24, 44'가 1등 당첨번호로 뽑혔다.

8일 로또복권 운영사 동행복권에 따르면 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 19명으로 12억5375만원씩 받는다.

2등 보너스 번호는 '20'이다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 85명으로 각 4671만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3692명으로 108만원씩을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 15만5887명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 233만1995명이다.

