[아시아경제 장효원 기자] 제주에서 화이자 코로나19 백신 부스터샷을 맞은 50대가 숨졌다.

8일 제주도에 따르면 지난 5일 화이자 백신 3차 접종을 완료한 A씨가 이틀 뒤인 지난 7일 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

A씨는 지난해 8월5일과 9월16일 두 차례 코로나19 백신을 접종한 것으로 파악됐다.

제주도는 A씨의 3차 접종과 사망의 인과 관계를 밝히기 위해 역학조사를 하고 있다.

