이재명 "환경공무관 명칭 전국 확대…휴게시설 전수조사"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 8일 "환경공무관 명칭을 서울 뿐 아니고 전국으로 확대하는 방안을 검토하려고 한다"고 말했다.

이날 오전 이 후보는 송파구 환경공무관과의 간담회에서 남인순 민주당 의원이 대독한 메시지를 통해 "명칭에는 하는 일과 사람에 대한 존중이 담겨 있어야 한다고 생각한다"면서 이같이 전했다. 이 후보는 이날 직접 간담회에 참석할 예정이었지만, 전일 행사에서 코로나19 확진자와 밀접 접촉했을 가능성이 있어 PCR(유전자증폭) 검사 후 모든 일정을 연기했다.

이 후보는 "환경공무관이라는 공식명칭은 서울시 노조 임단협의 결과라고 들었다"면서 "청소노동자에 대한 사회적 인식 변화는 명칭을 바로 사용하면서 시작된다"고 강조했다.

그는 "아직도 휴게시설이 지하 기계시설, 주차장 옆, 계단 밑, 화장실 안에 위치하고 있는 것이 현실"이라며 "정부, 지자체, 공공기관 등을 전수 조사하고 개선해야 한다"고 말했다.

이어 "쉴 권리는 헌법이 보장하는 모든 국민의 기본권"이라면서 "힘들게 일할수록 더 편하게 쉬고, 불안하게 일할수록 대가를 받아야 한다"고 덧붙였다.

이 후보는 "억강부약은 공정을 위한 정치의 역할이고, 노동존중은 공정사회의 핵심가치"라며 "더 자부심 가지도록 저도 처우개선 노력을 해 나가겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr