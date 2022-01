[아시아경제 이정윤 기자] 택배 기사가 미끄러져 내려간 차에 끼이는 사고로 사망한 뒤 2시간 만에 발견되는 안타까운 사고가 발생했다.

8일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 4일 오전 8시 20분께 강남구 신사동에서 A씨(39)가 택배 차량 문과 주차돼 있던 승용차 사이에 끼어 숨졌다는 신고를 접수했다.

A씨는 오전 6시 15분께 사고로 숨진 상태였지만 발견되지 않은 것으로 전해졌다. A씨는 짐을 옮기기 위해 택배 차량을 세우고 차에서 내렸다가 경사길에 차량이 미끄러지자 이를 멈춰 세우려다 사고를 당한 것으로 알려졌다.

김씨는 택배 기사들이 건강 등의 이유로 쉬는 경우 대신해서 일하는 용차 기사로 일해왔던 것으로 파악됐다.

