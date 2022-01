속보[아시아경제 이민지 기자] 8일 이날 0시기준 코로나19 위중증 환자는 838명으로 사흘째 800명대를 기록한 것으로 나타났다. 신규확진자 수는 3510명으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr