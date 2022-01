개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발

[아시아경제 황준호 기자] 7일 증시는 미국 긴축 속도가 빨라지면서 2거래일 연속 하락한 것에 따른 반발 매수세가 유입되면서 상승 출발했다.

이날 코스피는 13.25(0.45%) 오른 2933.78에 출발한 뒤 상승 폭을 더하고 있다. 9시23분 현재 1.01% 오른 2950.15를 기록 중이다. 개인 투자자는 716억원, 외국인 투자자는 1515억원을 순매수하고 있다. 기관만이 2228억원을 순매도 중이다.

전체 종목 중에는 591개 종목이 상승 중이며 232개 종목이 하락하고 있다. 최근 하락세를 보인 종목을 중심으로 오름세를 나타내고 있다. 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,400 등락률 +1.82% 거래량 6,872,357 전일가 76,900 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close 는 이날 실적 발표가 이뤄진 가운데, 1.17% 뛴 7만7800원을 기록하고 있다.

삼성전자는 지난해 4분기(9~12월) 연결기준으로 매출액 76조원, 영업이익 13조8000억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년 같은 기간 61조5500억원 대비 2.73% 증가했다. 영업이익도 전년 4분기 9조500억원 대비 52.49% 늘었다. 다만 지난 3분기(7~9월) 영업이익(15조8200억원)과 비교하면 12.77% 감소했다. 또 이번 실적 컨센서스에도 못 미치는 것으로 나타났다.

같은 반도체 주인 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 3,000 등락률 +2.40% 거래량 1,444,150 전일가 125,000 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close 도 2.00% 오른 12만7500원을 가리키고 있다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 841,000 전일대비 3,000 등락률 +0.36% 거래량 25,279 전일가 838,000 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (1.19%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 340,000 전일대비 1,500 등락률 +0.44% 거래량 285,878 전일가 338,500 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (0.59%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 707,000 전일대비 17,000 등락률 +2.46% 거래량 248,532 전일가 690,000 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (1.30%) 등도 상승 곡선을 그리고 있다.

업종 별로는 섬유의복(2.36%)의 상승세가 눈에 띈다. F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 906,000 전일대비 33,000 등락률 +3.78% 거래량 17,241 전일가 873,000 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (4.70%), 인디에프 인디에프 014990 | 코스피 증권정보 현재가 1,260 전일대비 20 등락률 +1.61% 거래량 37,784 전일가 1,240 2022.01.07 10:38 장중(20분지연) close (1.21%), 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 795 전일대비 2 등락률 +0.25% 거래량 2,833,343 전일가 793 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (1.01%) 등이 상승하면서 업종 전체 방향을 견인하는 모습이다.

1000선이 깨진 코스닥은 이날 5.88(0.60%) 오른 986.18에 출발하면서 만회에 나섰다. 개인이 634억원을 순매수하면서 지수 상승을 이끌고 있지만 외인과 기관이 각각 560억원, 98억원이 팔아치우면서지수 상승세 지속 여부는 지켜봐야 하는 상황이다.

전체 종목 중에서는 1025개 종목이 오름세를, 324개 종목이 내림세를 나타내고 있다. 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 74,300 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 293,756 전일가 73,500 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close 가 2.45%, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 457,300 전일대비 4,800 등락률 +1.06% 거래량 88,361 전일가 452,500 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close 이 1.10%, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,300 전일대비 3,500 등락률 +3.00% 거래량 241,208 전일가 116,800 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close 가 1.11%를 기록하는 등 대부분 종목이 상승 흐름을 탔다.

업종 별로는 디지털 업종이 2.61%, 출판매체가 1.88% 오르면서 다른 업종 대비 상승 폭이 컸다. 디지털 업종 내에서는 로보로보 로보로보 215100 | 코스닥 증권정보 현재가 9,690 전일대비 1,090 등락률 +12.67% 거래량 25,695,063 전일가 8,600 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (10.70%), 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 39,050 전일대비 4,900 등락률 +14.35% 거래량 1,309,414 전일가 34,150 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (9.66%), 아시아경제 아시아경제 127710 | 코스닥 증권정보 현재가 3,215 전일대비 140 등락률 +4.55% 거래량 585,168 전일가 3,075 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (6.67%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 149,300 전일대비 11,100 등락률 +8.03% 거래량 1,161,610 전일가 138,200 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) close (5.64%) 순으로 상승 폭이 높았다.

한지영 키움증권 연구원은 "삼성전자 포함 국내 상장사 전반적인 4분기 실적 시즌에 대한 기대감 자체가 높지 않은 것은 사실이지만 현재처럼 매크로 불확실성이 높은 상태에서 실적들이 양호하게 발표된다면, 국내 증시는 외부 충격에도 견조한 주가 흐름을 보일 것으로 전망한다"고 말했다.

이날 원/달러는 전날과 같이 상승세를 나타냈다. 전장보다 0.09% 오른 1202.10원에 거래되고 있다.

허재환 유진투자증권 연구원은 "지금 달러 강세를 부인할 재료는 없다"며 "미 연방준비제도는 매의 이빨을 드러낸 상황에서. 금리인상/자산 축소 가능성을 금융시장이 다 반영할 때까지 달러는 강세를 유지할 것"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr