검찰, '대장동 의혹' 윗선 연결고리 정진상 8일 소환 계획

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 오는 8일 정진상 선거대책위 비서실 부실장을 불러 조사하려 하는 것으로 전해졌다. '윗선'을 향한 수사에 다시 속도가 붙을 지 주목된다. 정 부실장은 이재명 더불어민주당 대선후보의 측근으로 꼽힌다.

6일 법조계와 정치권에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 토요일인 8일 정 부실장을 피고발인 신분으로 소환해 조사할 예정으로 전해졌다. 다만 정 부실장이 캠프 일정 등을 이유로 다시 출석 날짜 변경을 요청하면 조사가 늦어질 가능성도 있다.

검찰은 정 부실장이 출석하면 황 전 사장 사퇴를 압박했는지, 이재명 당시 시장이 사퇴에 개입한 사실이 있는지 등을 조사할 예정이다.

정 부실장은 황무성 초대 성남도시개발공사 사장이 임기를 채우지 못하고 사퇴하는 과정에 관여했다는 의혹을 받는다. 대장동 개발 사업 관련 문건들도 성남시 정책실장이라는 직책으로 결재 서명했다. 황 전 사장은 2013년 9월 공사의 전신인 성남시설관리공단 사장으로 부임했고 2015년 3월 공사 사장직에서 물러났다.

황 전 사장은 대장동 의혹 수사가 본격화한 후 유한기전 공사 개발사업본부장과의 대화가 담긴 2015년 2월 6일자 녹취록을 공개했다. 이 녹취록에서 유 전 본부장은 '시장님'과 '정 실장' 등 윗선을 여러 차례 언급하며 황 전 사장에게 사퇴를 종용했다.

정 부실장은 대장동 의혹이 본격화한 작년 9월 하순 무렵 이 사건의 '키맨'으로 꼽히던 유동규 전 공사 기획본부장이 검찰 압수수색을 받기 직전까지 여러 차례 통화한 사실이 드러나기도 했다.

검찰은 성남시청 등 '윗선'의 대장동 개발 개입 의혹을 확인하고자 지난달부터 정 부실장 측과 소환조사 일정을 조율해왔다. 하지만 수뢰 혐의로 구속영장이 청구된 유한기 전 본부장이 구속 전 피의자 심문을 앞두고 극단적 선택을 하고 참고인 신분이던 김문기 개발1처장까지 사망하면서 정 부실장 소환 조사는 미뤄진 것으로 전해졌다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr