▶이현성 씨 별세, 홍옥기 남편상, 이동구(MFC 사업전략본부장) 지현(테라젠이텍스 개발부 과장) 부친상, 김대규(대신증권 홍보실 과장) 장인상= 발인 8일 오전 7시, 이대목동병원장례식장 특3호실, (02)2650-5121

