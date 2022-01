[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 아이브 멤버 장원영이 날씬한 허리 라인을 자랑했다.

최근 장원영은 자신의 인스타그램 계정에 사진을 게재했다.

사진 속 장원영은 한층 성숙해진 웨이브 스타일의 긴 머리를 늘어뜨린 채 윙크를 하며 셀카를 찍고 있는 모습이다.

장원영의 물오른 미모와 넘사벽 피지컬이 팬들의 감탄을 자아낸다.

한편 장원영은 KBS2 '뮤직뱅크' MC를 맡고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr