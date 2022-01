日 엔화 실질가치 역대 최저…전문가들 "추가 하락 가능성 있어"

[아시아경제 권재희 기자] 일본 엔화의 달러 대비 가치가 5년만에 최저치를 기록했지만, 실질적인 엔화 가치 하락세는 이보다 더 심할 것이란 전망이 나왔다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 JP모건체이스 실질실효환율(REER)지수로 평가한 엔화 가치는 지난 4일 기준 66.3206으로 2015년 6월 8일의 66.8975를 깨고 역대 최저치를 기록했다.

실질실효환율은 명목환율에 각국의 물가 변동 등을 반영해 통화의 실질 가치를 나타내도록 조정한 수치다.

블룸버그는 "엔화의 명목 가치가 내려간데다 일본의 인플레이션이 다른 대부분 무역 상대국들보다 낮기 때문에 엔화 실질실효환율지수가 더 크게 하락했다"고 평가했다.

미국 소비자물가지수(CPI)는 지난해 11월 1년 전보다 6.8% 치솟아 거의 40년만에 최고치를 기록한 반면 일본의 물가 상승률은 2018년 말 이후 연 1% 아래에 머물고 있다. 일본의 최근 소비자물가 상승률은 지난해 11월 기준 0.6%에 그쳤다.

미국 연방준비제도(Fed)와 영국 중앙은행(BoE)이 통화완화 정책의 철회를 시작했지만, 일본은행(BoJ)은 코로나19 불확실성으로 인해 더 신중한 접근법을 유지하겠다는 입장이다.

여기다 안전자산으로 여겨지던 엔화에 대한 수요가 줄어든 것도 영향을 미쳤다.

지난해 엔화 가치는 10% 넘게 하락했다. 이는 7년 만의 최대 하락률이었다. 엔화는 지난 4일 달러당 116.35엔에서 거래돼 2017년 1월 이후 가장 약세를 보였다.

일본에서는 엔화 약세로 수입 물가가 올라가 소비자들이 타격을 입을 것이라는 우려도 나온다.

전문가들 사이에서는 엔화 가치의 추가 하락 여지 가능성도 제기된다.

마르셀 틸리언트 캐피털이코노믹스 이코노미스트는 "올해 엔화 가치가 달러당 120엔까지 낮아질 수 있다"며 "금리 차이가 여전히 핵심으로 미국 국채 금리가 추가로 오르고 엔화를 더욱 끌어내릴 것"이라고 전망했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr