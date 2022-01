[양낙규의 Defence Club]북, 또 다른 초음속미사일 개발

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 5일 동해상으로 발사한 탄도미사일은 속도가 마하 5 이상인 새로운 극초음속 미사일인 것으로 알려졌다. 북한이 지난해 9월 28일 처음 시험한 ‘화성-8형’의 후속모델 시험발사일 가능성이 높다는 평가다.

조선중앙통신은 6일 "국방과학원은 1월 5일 극초음속 미사일 시험발사를 진행하였다"라고 보도했다.

이날 시험발사에는 김정은 국무위원장은 불참해 아직 전력화는 되지 않은 것으로 분석된다. 북한의 탄도미사일 발사는 작년 10월19일 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 시험발사 이후 78일 만이다. 올해 첫 발사 기준으로 보면 전년보다 2주가량 빠르다. 이 때문에 지난해 1월 제8차 당 대회 이후 지속되는 북한의 국방력 강화 기조의 반영과 한·미의 변화를 압박하려는 다목적 포석이라는 분석도 나온다.

군 안팎에서는 지난해 9월과 마찬가지로 앰풀(ampoule)화된 미사일 연료장치를 사용한 것으로 추정하고 있다. 앰풀화는 액체연료를 용기에 담아 발사할 때마다 끼워 넣어서 쏘는 방식을 뜻한다. 기존의 주입식 액체연료 공급방식과 달리 주입 시간을 단축할 수 있어 고체연료와 맞먹는 신속, 상시 발사가 가능하다는 장점이 있다.

이번 미사일의 특이한 점은 화성-8형의 탄두부와 형상이 달라져 2종류의 극초음속 미사일을 개발했을 가능성이 제기된다. 이번에 발사한 극초음속 미사일은 북한이 작년 10월 국방발전전람회에서 공개한 신형 기동식 재진입체(MARV) 형상과 동일하다.

MARV 형상은 몸체 상하좌우에 장착한 날개를 이용해 비행 마지막 단계에서 방향을 바꿔 미사일 방어체계를 교란할 수 있다. 북한이 공개했던 MARV 형상 미사일에도 상하좌우에 기동을 가능하게 하는 날개가 있는데 이는 미국 퍼싱과 중국 DF-15 등 다른 MARV에도 있는 특징이다.

북한은 "미사일은 발사 후 분리되어 극초음속 활공비행전투부의 비행구간에서 초기발사방위각으로부터 목표방위각에로 120㎞를 측면기동하여 700㎞에 설정된 표적을 오차 없이 명중하였다"고 밝혔다. 미사일이 목표 고도에서 수평 상태를 유지하며 좌우로 변칙 기동이 가능하다는 의미로 분석된다.

한국국방안보포럼(KODEF) 신종우 전문연구위원은 "이번 극초음속 미사일은 화성-8형의 글라이더 형태와 다른 원뿔에 날개가 달린 극초음속 미사일 2형"이라면서 "비행 능력이 우수한 글라이더 형상이 1차 때 극초음속 속도를 내지 못해 원뿔 형상의 2형으로 마하5의 극초음속을 시험하려 한 것 같다"고 분석했다.

