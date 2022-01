뚜레쥬르, 호랑이해 맞아 디즈니 ‘티거’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 디즈니 캐릭터 ‘티거’를 모티프로 신년 제품을 선보인다고 6일 밝혔다.

신제품은 명랑하고 에너제틱 한 디즈니 대표 호랑이 캐릭터 ‘티거’를 통해 검은 호랑이 해인 2022년 새해를 밝고 긍정적으로 맞이하자는 희망찬 메시지를 담았다.

‘티거 초코 가나슈 롤케이크’는 촉촉한 초코 시트 사이 화이트·초코 가나슈 크림이 달콤하게 어우러진 롤케이크다. 티거의 얼굴과 꼬리 부분을 입체적으로 표현한 패키지가 귀여움을 더한다.

‘티거 달콤초코와 썸썸’은 동그랗고 귀여운 스타일로 재해석한 캐릭터인 썸썸 아트웍을 활용했다. 썸썸 티거의 앙증맞은 얼굴을 그대로 구현해 시선을 사로 잡는 점이 특징이다. 초코 시트 사이 피넛 초코크림을 샌드해 달콤하고 고소한 맛이 이색적으로 조화를 이루는 맛이다.

CJ푸드빌 관계자 “어느 때보다 긍정의 힘이 필요한 때인 만큼 “”뭐든 할 수 있어”를 외치는 티거처럼 희망과 행복 가득 찬 2022년 보내길 바라는 마음을 담아 티거 제품을 기획했다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr