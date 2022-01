풀무원, 경기도와 ‘우수 농식품 사용 확대를 위한 업무협약’ 체결

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원 계열 식자재 유통기업 풀무원푸드머스가 경기도와 ‘경기도 우수 농식품 사용 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

협약식은 5일 경기도청에서 경기도 김충범 농정해양국장과 풀무원푸드머스 박성후 부사장 등 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약은 고품질 및 안전한 먹거리에 대한 관심이 높아지는 추세에 따라 우수 농식품의 사용을 확대하여 소비자 수요를 충족시키고자 하는 공감대를 바탕으로 체결됐다. 풀무원푸드머스와 경기도는 앞으로 경기 우수 농식품에 대한 인지도를 높이고 판로 및 사용을 확대하도록 협력하기로 했다.

협약에 따라 풀무원푸드머스와 경기도는 풀무원푸드머스가 식자재를 공급하고 있는 어린이집, 유치원, 학교, 산업체, 복지시설 등 급식시설에서 경기도 우수 농식품 사용을 확대해 나갈 계획이다.

경기도 우수 농식품은 경기도 우수식품 인증관리 조례에 따라 ‘G마크’ 인증을 받은 농식품 또는 도내에서 생산된 농식품 중 국가 인증을 받은 농식품을 말한다. G마크는 경기도에서 생산하는 우수 농특산물을 대상으로 경기도지사가 인증해 고유의 브랜드를 사용할 수 있는 권한을 부여하는 제도다.

또한 ▲경기도 우수 농식품의 정보 제공 및 안정적인 제품 공급 ▲경기도 우수 농식품 사용 확대를 위한 풀무원푸드머스 관계사 대상 교육·홍보 ▲경기도 시·군과의 협력사항 공유 등을 통한 원활한 소통·협력체계 구축 등을 이행하게 된다.

풀무원푸드머스는 이번 협약을 통해 푸드머스 고객층인 영유아부터 어린이, 청소년, 성인, 노인 등 다양한 연령대의 소비자를 대상으로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 실천 영역을 확장할 계획이다. 우수 농식품의 판로를 넓혀 지역 농가와 상생에 도움을 주고, 친환경 우수 식자재의 소비를 촉진시키는 데 힘쓸 예정이다.

박성후 풀무원푸드머스 부사장은 “최초로 추진하게 된 광역지자체와의 협약을 계기로 고품질, 안전 식자재에 대한 소비자의 니즈를 충족시키고 우수 농식품을 널리 알리는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”며 “풀무원푸드머스는 앞으로도 소비자가 믿고 먹을 수 있는 최고의 식재료 품질을 유지하며 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr