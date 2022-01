조선↑ 부품↑ 철강↑ … 새해 창원 기업 매출전망 ‘맑음’, 수익성은 ‘글쎄’

창원상의, 올해 1분기 지역 기업경기전망조사 결과 발표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 특례시 원년을 맞는 경남 창원시의 경기가 올해 호전되지만 수익성 확보는 여전히 어려울 것으로 예상됐다.

창원상공회의소는 4일 작년 12월 1일부터 13일간 창원지역 제조업체를 대상으로 진행한 ‘2022년 1분기 창원지역 기업경기전망조사’ 결과를 발표했다.

127개사가 응답한 조사 결과, 경기전망지수(BSI)는 ‘111.9’로 조사됐다. 이는 4개 분기 연속 기준치 100을 웃돈 것으로 2022년 1분기도 매출, 생산량 중심으로 회복세를 이어갈 것으로 전망된다.

하지만 국내외 산업활동 재개와 시장 회복으로 매출액 증가는 이루어질 것으로 전망되나, 수익성 확보는 여전히 어려울 것으로 보인다.

항목별 전망 BSI를 보면, 매출액(111.9) 부문은 기준치를 웃돌았지만, 영업이익(96.8), 자금조달 여건(94.4) 부문은 기준치를 밑돌았고, 설비투자(99.2) 부문은 약보합으로 조사됐다.

이는 국제원자재 가격과 실질임금, 해상물류비의 가파른 상승이 동시에 이뤄지는 등 생산자 물가 증가와 금리 인상에 따른 금융비용 부담까지 커지면서 수익성 부분 어려움은 계속될 것으로 풀이된다.

2022년 1분기 전망을 긍정적으로 내다보는 업종은 ‘조선·부품’(136.4)과 ‘철강’(133.3)을 비롯한 ‘기계’(113.0), ‘자동차·부품’(106.1)이다. 2021년 한해 창원지역 제조업을 지탱해온 ‘가전·IT’(100.0)업종은 보합으로 조사됐다.

규모별·매출 형태별로는 대·중견기업(110.3)과 중소기업(112.4), 내수 위주 기업(117.2)은 내년 1분기를 현시점과 비교해 긍정적으로 전망하는 반면, 수출 위주 기업(92.6)은 부정적으로 전망했다.

지난해 창원 제조업 경기 회복을 이끌었던 수출기업의 회복세는 새해 다소 둔화할 것으로 전망된다.

창원상의 관계자는 “모든 기업군에서 원자재가격 상승과 코로나19 여파 지속을 가장 큰 위험으로 예상하고 있다”며 “국제원자재 가격 상승으로 최근 높은 수준의 환율과 맞물려 가파른 생산가 상승에 따른 채산성 악화가 더욱 심화할 것”이라고 분석했다.

