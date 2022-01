김종인 "총괄본부 통해 후보 상황 직접 통제…이준석, 尹 당선 시킬 책무 있어"

안철수 국민의당 후보와 단일화 질문엔

"윤 후보 지지층이 경각심 주기 위한 것"

[아시아경제 이현주 기자] 김종인 총괄 선거대책위원장이 3일 국민의힘 선대위 쇄신 구성 방안에 대해 "새롭게 편성할 것은 총괄본부를 만들어 후보와 관련된 모든 상황을 직접 통제하는 시스템"이라고 말했다.

김 총괄 위원장은 이날 TV조선에 출연해 "선대위가 효율적으로 움직일 수 있도록 전반적으로 개편하는 게 시기적으로 지금하지 않으면 안 된다고 봤다"며 이날 조직 개편을 단행한 이유에 대해 밝혔다.

이날 오전 김 총괄 위원장은 선대위 회의에서 선대위를 전면 개편한다는 내용을 후보와 사전 교감 없이 발표했다. 그는 "현재 상황이 급박해서 누구 하나 저질러서 발동 걸지 않으면 선대위 개편이 끌어질 것 같아서 일방적으로 발표했다"고 설명했다.

선대위 쇄신 이유에 대해서는 조직이 너무 커졌기 때문이라고 지적했다. 그는 "어떤 의미에서 보면 필요 없는 조직도 붙어 있어 쓸데없는 경쟁 관계가 생기고 마찰이 빚어지는 것도 있고 것도 있고 시대전환위원회(새시대준비위원회)이라는 데서 영입한 인사 하나가 선거에 마이너스에 주는 것들이 발생한다"고 말했다.

앞서 상임 선대위원장직을 사퇴한 이준석 대표의 선대위 재참여 의사에 대해서는 "이 대표가 선대위 오느냐가 안 오느냐가 중요한 게 아니라 지금 윤석열 후보는 국민의힘 후보라는 건 틀림없는 사실이기 때문에 이준석이 당 대표로서 후보를 당선시켜야 할 책무를 갖고 있다"면서 "이 대표 스스로 윤석열 후보 당선을 위해 경주할 생각을 갖고 있는 것 같다"고 말했다.

안철수 국민의당 대선후보와 단일화 가능성에 대해서는 "안 후보가 지지율이 약간 오르니까 상당히 흥분한 모습을 보이는 것 같은데 그동안 윤 후보 지지층이 경각심을 주기 위해 그쪽으로 빠진 현상이지 대단한 현상이라 생각하지 않는다"고 분석했다.

김 총괄 위원장은 늦어도 내일 모레까지는 선대위 구상을 끝마치겠다고도 했다. 그는 "저희가 1월 동안 선거운동을 제대로 하면 1월말쯤 되면 잃어버린 지지도를 다시 회복할 수 있는 계기가 될 것이라 생각한다"고 했다.

한편, 이날 오후 국민의힘 선대위는 김 총괄 위원장을 포함한 선대위 전원이 사임 의사를 밝혔다고 공지했지만 이는 전달상 오류로 김 총괄 위원장은 선대위에 계속 남아 있기로 했다.

