[아시아경제 이정윤 기자] KFC의 국내 1호점인 종로점이 38년 만에 폐점한다.

2일 식품업계 등에 따르면 서울 종로구 종로2가에 있는 KFC 종로점이 마지막 영업을 하고 3일 문을 닫는다. 1984년 4월 개점한 지 38년 만에 폐점하게 됐다.

KFC 종로점은 국내 1호점이라는 상징성 때문에 큰 관심을 받았다. 하지만 매장이 오래돼 유지 보수에 드는 비용이 적지 않아 결국 폐점 결정을 한 것으로 알려졌다.

아울러 코로나19 사태 장기화로 인근 프랜차이즈 매장들이 문을 닫는 등 상권이 위축된 것도 영향을 미친 것으로 보인다.

한편, KFC코리아의 지난해 매출액은 1974억원으로 전년보다 5.9% 줄었고 영업이익은 7억7000만원으로 80.3% 급감했다. 당기순손실은 28억원에 달했다.

