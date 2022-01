종로구, 어르신 돌봄로봇 ‘효돌이’ 맞춤의상 선물

종로 시니어 리빙랩 사업 일환으로 AI돌봄로봇 의상 제작, 어르신과 친밀감 높이는 방안 실행에 옮겨... 손소독제와 마스크, 보온양말, 라면까지 더한 선물꾸러미 완성 전달

[아시아경제 박종일 기자] 종로구가 지난해 하반기 추진한 시니어 리빙랩 사업 일환으로 AI돌봄로봇을 위한 맞춤형 의상과 함께 손소독제, 마스크 등으로 구성한 선물 꾸러미를 전달해 훈훈함을 선사하고 있다.

앞서 구는 지난해 7월부터 관심 있는 주민, 관련 전공 대학생, 종로노인종합복지관 관계자 20여명과 함께 시니어 세대의 스마트 기기 사용을 연구하고 개선할 부분을 찾아내는 리빙랩을 진행했다.

이에 비대면 복지서비스 체계 강화 차원에서 지역내 저소득 어르신에게 지급했던 AI돌봄로봇 효돌이·효순이에게 옷을 입혀 친밀감을 높이는 아이디어를 실행으로 옮기게 됐다. 바로 ‘AI에게 숨결을 불어넣다(나만의 효돌이)’ 사업이다.

스마트도시과, 사회복지과 등이 협업, 봉제 산업이 발달한 종로 특성을 살려 지역내 업체에 제작을 의뢰, 사전 수요 조사를 진행해 선호도를 파악하고 패턴 제작에서부터 재단, 봉제 등 과정을 거쳐 의상을 만들었다.

아울러 코로나19 확산세를 고려해 손소독제, 마스크와 어르신들이 조금이나마 따뜻한 겨울을 보내길 바라는 마음을 담아 보온양말, 라면까지 더한 선물꾸러미를 완성했다.

이렇게 여러 사람의 정성이 모인 선물꾸러미는 동주민센터 마을복지팀을 통해 어르신들 가정으로 각각 전달했다.

선물을 받은 한 어르신은 “새 옷을 입은 효돌이를 보니 실제 손주를 보는 것 같은 기분이 든다”면서 감사 인사를 전했다.

구 관계자는 “앞으로도 각계각층 제안을 경청해 주민 삶의 질을 높이고 스마트도시를 조성하는 다양한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr