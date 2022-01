▶민구(한화솔루션 큐에너지부문 대표)씨 별세, 백승희 씨 남편상 = 1일 오후, 서울 아산병원 장례식장 22호(조문은 3일 오후부터 가능), 발인 5일 오전, 장지 미정. 02-3010-2000

