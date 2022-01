아이디어 냈더니, 도로가 뻥 뚫렸다 … 서대구 톨게이트~금호분기점 경부선 방향 개선

대구시 개선안 후 “상습 지·정체 구간 확연히 달라져”

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 상습 정체 구간이던 서대구 톨게이트 일대 교통이 뻥 뚫렸다.

2일 대구시에 따르면 지난해 12월 13일 중부내륙고속도로 지선인 서대구 톨게이트~금호분기점 경부선 방향 1개 차로 확장·개통된 이후 상습 교통 지·정체 구간이던 서대구 톨게이트 주변 교통흐름이 눈에 띄게 달라졌다.

서대구 톨게이트~금호분기점 경부선 방향은 중부내륙 고속도로 지선 차량과 신천대로, 북비산로에서 고속도로로 진입하는 차들이 몰려 큰 혼잡이 발생하는 만성적인 차량정체 구간이었다.

서대구 톨게이트~본선 합류부 구간은 7개 차로에서 2개 차로로 급격히 줄어들고, 중부내륙 지선에서 경부선 이용차량은 430m의 짧은 구간에서 무리한 우측 차로변경을 해야 해 엇갈림과 차량 엉킴, 접촉사고가 빈번히 발생했다.

한국도로공사는 2018년부터 금호분기점 부산방면 램프 1개차로 확장공사를 했다. 지난해 4월 대구시가 해당 구간의 교통영향을 검토해 금호분기점 부산방향 램프에서 서대구 톨게이트까지 1개 차로를 추가 설치하는 안을 건의했고 도로공사가 이를 수용했다.

지난 12월 13일 확장공사 완료 후 금호분기점 부산방면의 평일 출근시간과 주말 교통흐름을 모니터링 한 결과 상습정체 구간의 차량흐름이 크게 개선된 것으로 조사됐다.

서대구 톨게이트 입구~본선 합류부 구간의 차량 엇갈림과 엉킴이 완화돼 교통흐름이 크게 개선되면서 출근시간 통행속도가 17km/h에서 82km/h로 65km/h나 증가한 것으로 나타났다.

대구시는 향후 서대구역 개통과 서대구 역세권개발 등에 따른 교통량 증가 등에 대비해 지속적인 모리터링을 실시하고 1개 차로 추가확보 등 장기개선안을 한국도로공사와 마련할 계획이다.

권영진 대구시장은 “이번 1개 차로 확장 개통으로 평일 출근차량과 주말 나들이 차량의 교통 불편이 해소돼 다행스럽게 생각한다”고 말했다.

