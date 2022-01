[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자가 임인년 새해를 맞아 회원들을 대상으로 '포춘 굿즈 페스티벌'을 진행한다고 2일 밝혔다.

도미노피자는 3일부터 다음 달 3일까지 온라인으로 피자를 2판 이상 주문한 19세 이상 회원들을 대상으로 총 2022명을 추첨해 키티버니포니 보온백을 선물한다.

당첨자는 다음 달 7일 알림톡, 문자가 발송되며 응모 당시 선택한 매장에서 굿즈를 받을 수 있다.

또 응모자 전원에게 발급일로부터 30일간 사용 가능한 배달 25%, 포장 35% 할인 쿠폰을 제공한다.

