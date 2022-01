[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 이승율 경북 청도군수가 2일 오전 7시께 자택에서 췌장 관련 지병으로 별세했다.

이 군수는 최근 병환으로 서울의 병원에서 치료 등을 받아왔으나 회복하지 못해 이날 자택에서 숨을 거둔 것으로 알려졌다.

이 군수는 청도농협 조합장을 거쳐 2006년 청도군 의원에 당선돼 의정생활을 시작했다.

2008년부터 청도군의회 의장을 지낸 뒤 2014년 청도군수로 당선됐고 2018년 재선에 성공해 재임 중이었다.

