경기소방, 대형공사장 용접·용단 작업에 '의용소방대 안전지킴이' 파견

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 용접ㆍ용단 작업으로 화재위험성이 높은 대형 공사장을 대상으로 안전관리 지도와 화재예방 활동을 실시하는 '의용소방대원 안전지킴이' 제도를 운영한다.

이는 최근 들어 대형공사장에서 용접ㆍ용단 작업 중 발생하는 화재가 사회적인 문제로 떠오르고 있는 데 따른 조치다.

의용소방대원 안전지킴이는 안전지킴이 배치를 희망하거나 화재 위험성이 높을 것으로 판단되는 공사장에 2인 1조로 배치돼 용접ㆍ용단 작업 시 안전조치와 화재감시자 배치 여부 등을 지도한다.

또 우레탄폼과 바닥 에폭시 작업과 같은 가연성가스 동시작업 금지 등 각종 화재예방 활동도 벌인다.

의용소방대원 안전지킴이는 화재가 발생하기 쉬운 4월까지 한시적으로 운영된다. 주요 점검사항과 현장점검 방법 등 철저한 사전교육 후 공사현장에 배치된다.

현행 소방기본법 시행령은 용접ㆍ용단 작업 시 5m 이내 소화기를 설치해야 하며, 주변 10m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 않는 등 안전조치를 하도록 규정하고 있다.

경기소방본부 관계자는 "소방안전 지식을 갖춘 의용소방대원 안전지킴이들이 공사현장에서 안전관리 지도 활동을 펼치면 대형화재를 예방하는 데 큰 역할을 해낼 것"이라며 기대감을 표시했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr