[아시아경제 유병돈 기자] 새해 첫날인 1일 서울의 한 노숙자 쉼터에서 50대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 관악경찰서는 이날 오전 8시44분께 관악구 신림동의 한 노숙자 쉼터에서 A씨(52)가 피를 흘린 채 이불을 덮고 누워있다는 112 신고를 받고 현장에 출동했다.

아직까지 타살 정황은 파악되지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사망 경위를 확인하고 싶다는 유족 의사에 따라 A씨를 부검할 계획이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr