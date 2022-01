금천구 독산동 이플란트치과의원 김영석 원장 훈훈한 기부 선행

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 지난해 12월30일 독산동 이플란트치과의원 김영석 원장이 지역 저소득 이웃을 위해 따뜻한 겨울나기 성금을 독산1동주민센터에 기탁했다고 밝혔다.

김 원장은 독산동에서 치과의원을 운영하면서 지역에 어려운 취약가구 주민이 많은 것을 알고 다가오는 새해를 맞아 성금 300만 원을 쾌척했다.

김 원장은 “지역 주민들의 사랑과 관심으로 치과의원이 이만큼 성장했다고 생각한다”며 “적은 금액이지만 함께 나눌 수 있어 기쁘고 앞으로도 금천구에 대한 애정과 관심을 가지고 기부에 동참하겠다”고 밝혔다.

독산1동주민센터는 이번 성금으로 추위와 생활고로 어려움을 겪는 어르신과 청장년 1인 가구를 위해 ‘새해 떡국 나눔 행사’를 추진할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19로 인해 병·의원들도 큰 어려움이 있는 것으로 알고 있는데, 금천구 취약계층의 어려움에 공감하고 적극적인 기부를 실천해 주셔서 감사드린다”고 말했다.

