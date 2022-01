SK이노, CES서 '탄소 감축 기여' 미래 친환경 기술 선보인다

전시 슬로건 '탄소 없는 삶, 그 길을 당신과 함께 걸어갈 동반자, SK'

[아시아경제 김혜원 기자] SK이노베이션은 이달 5~7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2022'에 참가, 오는 2030년부터 매년 탄소 1100만t 감축에 기여할 수 있는 전기차 배터리 등 미래 친환경 혁신 기술을 공개한다.

SK이노베이션은 CES 2022에서 ‘탄소 없는 삶, 그 길을 당신과 함께 걸어갈 동반자, SK’를 슬로건으로 회사가 추구하는 ‘카본 투 그린(Carbon to Green)’ 전략을 달성할 혁신 기술을 알린다고 2일 밝혔다.

SK이노베이션의 감축 기여 목표 탄소량은 2030년 기준으로 매년 1100만t에 달한다. 구체적으로는 ▲배터리·분리막 사업 417만t ▲배터리 재활용·BaaS(Battery as a Service) 사업 136만t ▲폐플라스틱 재활용 사업 500만t ▲이산화탄소 저장(CCS) 사업 50만t ▲전기차용 윤활유 사업 1만t 등이다.

우리나라 국민 한 명이 2020년 한 해 동안 배출한 탄소가 약 12.5t이고 해당 수치를 기준으로 하면 SK이노베이션의 친환경 기술을 통해 오는 2030년에는 국민 88만명이 매년 배출하는 탄소를 ‘0’으로 만들 수 있는 셈이다. 대한민국 전체 국민(5000만명)의 2%에 가까운 수준이다.

SK이노베이션은 전시장 정면에 탈탄소 전략의 핵심인 배터리 사업을 소개한다. 대표 제품 ‘NCM9’은 리튬이온 배터리의 주 원료인 니켈(N), 코발트(C), 망간(M) 중 니켈 비중이 약 90%에 달하는 고성능 배터리다. 니켈 비중이 높은 배터리는 뛰어난 성능을 내는 반면 불안정해지는 특징이 있는데, SK온은 독보적인 안전성 기술로 NCM9을 2019년 세계 최초로 개발했다. NCM9은 올해 출시되는 포드의 픽업트럭 ‘F-150 라이트닝’에 탑재될 예정이다. 이 제품은 이번 CES 2022에서 혁신상 2개를 수상했다.

습식 분리막 시장 1위인 소재 사업회사 SK아이이테크놀로지의 리튬이온배터리 분리막도 선보인다. 분리막은 배터리 양극과 음극 사이를 막아서는 필름 형태 소재로, 화재가 발생하지 않도록 한다. 그러면서도 이온은 잘 통과하도록 얇고 균일한 기공이 있어야 한다. 즉, 튼튼하면서 얇게 만드는 게 관건이다.

SK이노베이션은 배터리 재활용 등 자원 선순환을 이뤄내는 기술과 솔루션도 공개한다. 배터리 재활용 사업은 수명을 다한 배터리에서 핵심 광물을 추출한다. 추출된 금속은 다시 배터리를 제조하는 원료로 쓸 수 있다. SK이노베이션은 폐배터리에서 수산화리튬을 추출하는 기술을 세계 최초로 개발했으며, 2025년 상용화할 계획이다. 폐배터리에서 수산화리튬을 추출하면 광산이나 염호에서 리튬을 채굴할 때보다 탄소 발생량을 약 40~70% 줄일 수 있다.

SK온이 인공지능(AI) 기반으로 개발한 배터리 분석 솔루션은 배터리 상태를 모니터링해 잔여 수명을 예측한다. 이 솔루션은 버려지는 배터리를 재사용하고 재활용하는 다양한 BaaS 사업 모델의 근간이 된다.

SK이노베이션은 기존 정유·화학 사업에서도 대대적인 탄소 감축에 나선다. 화학사업 자회사 SK지오센트릭은 폐플라스틱을 재활용하는 해중합, 열분해, 고순도 폴리프로필렌 추출 등 3대 기술을 활용해 폐플라스틱을 직간접적으로 연간 250만t 처리할 수 있는 시설을 2027년까지 구축할 계획이다.

SK이노베이션은 윤활유 사업 자회사 SK루브리컨츠의 전기차용 윤활유도 전시한다. 이 제품은 전기차의 모터, 기어박스 등의 마모를 줄이고 효율을 개선해 주행 거리를 늘린다. 이번 CES 2022에 참석한 김준 SK이노베이션 부회장은 "카본 투 그린 전략을 반드시 달성해 시대적 사명인 지구온난화 문제를 해결하는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr