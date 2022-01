"작심삼일도 훌륭해"…CU, '딱 3일만 챌린지' 진행

[아시아경제 김유리 기자] CU는 임인년을 맞아 이달 31일까지 고객들의 새해 목표 달성을 응원하는 '딱 3일만 챌린지'를 진행한다고 2일 밝혔다.

'딱 3일만 챌린지'는 고사성어 '작심삼일(作心三日)'에서 따온 이벤트다. 작심삼일은 흔히 결심이 얼마 되지 않아 흐지부지 된다는 의미로 쓰이지만 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에서 단기간에 적은 노력으로 이룰 수 있는 목표를 통해 일상의 성취감을 찾는 '리추얼 라이프(Ritual life)'가 유행하면서 그 의미가 재조명 받고 있다.

'딱 3일만 챌린지'는 다이어트, 물 마시기, 채식, 절주, 근검절약, 화내지 않기 등 누구나 일상에서 바로 실천할 수 있는 6가지 챌린지들로 이뤄졌다.

이벤트 참여 방법은 CU의 멤버십 애플리케이션(앱)인 '포켓CU'에서 자신이 도전하고 싶은 챌린지를 신청하고 대상 상품을 구매한 후 CU멤버십 포인트를 적립하면 된다. 대상 상품 한 개당 스탬프가 한 개 발급되며 총 3개의 스탬프를 적립하면 챌린지 성공으로 인정된다.

챌린지 대상 상품은 도전 목표와 관련된 상품들로 구성됐다. 다이어트는 The건강식단 시리즈 및 샐러드, 물 마시기는 HEYROO 미네랄 워터, 채식은 채식주의 간편식 시리즈, 절주는 논알콜 맥주, 근검절약은 높은 가성비의 GET커피, 화내지 않기는 당을 충전할 수 있는 초콜릿과 초코맛 우유 등이다.

이번 이벤트는 CU 멤버십 회원이 아니라도 CU 홈페이지 이벤트 페이지 또는 포켓CU 앱에서 이름, 연락처, 영수증 번호를 기입하면 참여 가능하다. 이벤트 대상 상품들은 CU 구독쿠폰으로 이용 시 최대 30%까지 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

CU는 이번 챌린지 목표 달성 고객 중 추첨을 통해 이고진 미니헬스장(다이어트), LG 퓨리케어 정수기(물 마시기), LG 틔운오브제컬렉션(채식), 오쏘몰 이뮨(절주), 일리 프란시스 커피머신(근검절약), 하얏트호텔 100만원 상품권(화내지 않기)을 증정한다.

연정욱 BGF리테일 마케팅팀장은 "나 자신을 행복하게 해줄 수 있는 소소한 목표를 세워 누구나 성취감을 느끼는 한 해가 되길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 기획했다"며 "다가오는 새해에도 CU는 고객과 가장 가까운 곳에서 언제나 함께하는 좋은 친구 같은 기업이 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 CU는 임인년 호랑이 해를 맞아 호랑이 캐릭터 '토니'가 마스코트인 시리얼 브랜드 '켈로그'와 협업한 '호기로운 간편식 시리즈'를 순차적으로 선보인다. 해당 시리즈는 호기로운 치킨박스, 호기로운 피자 그라탕, 호기로운 치즈 핫도그, 호기로운 샐러드 4종이다. 각 상품마다 켈로그 시리얼을 넣었으며 패키지도 '토니'를 디자인해 호랑이 기운을 전한다는 메시지를 강조했다.

