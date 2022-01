"호랑이 캐릭터 출산선물" 신세계百, 12월 아동장르 매출 48% ↑

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 2022년 임인년(壬寅年) 검은 호랑이해를 맞아 아동 패션, 케이크 등 다양한 카테고리에서 호랑이 모양이 담긴 아이템을 소개하고 있다고 2일 밝혔다.

특히 새해 출산을 앞둔 예비 엄마에게 호랑이 캐릭터가 담긴 출산 선물이 늘고 있다는 설명이다. 이를 바탕으로 지난해 12월 한 달 간 신세계백화점 아동 장르 매출은 전년 대비 48% 고신장했다.

신세계 전 점에서는 지난해 12월부터 프리미엄 유아동 브랜드 '에뜨와'와 호랑이 일러스트 브랜드 '무직타이거'가 협업한 아동복을 선보였다. 오렌지, 그린, 블루 등 눈에 띄는 강렬한 색상 위에 무직타이거 '뚱랑이' 캐릭터를 프린트화한 것이 특징이다. 바디수트와 상하복은 조기 완판돼 다시 제작하는 등 인기를 얻고 있다.

신생아 의류를 판매하는 쇼콜라도 2022년 범띠 신생아 출산 축하 선물이 인기다. 배냇가운, 모자, 덧신 등 입체감이 뚜렷한 호랑이 무늬가 특징이다. 할인 행사도 진행한다. 오는 21일부터 다음달 6일까지 대전신세계 아트앤사이언스(Art&Science)에서는 2종 이상 구매 시 30% 할인, 강남점, 타임스퀘어점 등에서는 출산용품 30만원 이상 구매 시 15% 할인해 준다.

이외에도 키즈 베딩 브랜드인 리틀아카이브는 이날부터 호랑이띠 기념 호랑이 모양의 자수 침구를 대전신세계 Art&Science, 하남점, 센텀시티점에서 판매한다.

신세계푸드가 운영하는 프리미엄 디저트숍 더 메나쥬리 베이커리에서는 호랑이 모양이 가득한 케이크를 신세계백화점 단독으로 출시할 예정이다. 오는 5일부터 31일까지 강남점, 하남점, 타임스퀘어점, 센텀시티점에서 만날 수 있다. 부드러운 동물성 생크림과 호랑이 무늬가 선명한 블랙티거 홀케이크, 미니 컵케이크 등이 판매된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr