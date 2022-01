[이번 주 IPO] 1월 첫째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(1월) 첫째 주에는 오토앤, 케이옥션, 애드바이오텍 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆오토앤= 현대차그룹 사내벤처로 2008년 시작한 오토앤은 2012년 스핀오프했다. 국내 최초의 자동차 전문 플랫폼 기업을 모토로 설립 된 오토앤은 차량용품 소싱 2만여개, 오프라인 장착점 네트워크 1만여개를 구축하며 그 경쟁력을 인정받았다.

총 공모주식수는 287만7579주로, 공모 희망 밴드가는 4200~4800원이다. 공모예정금액은 약 121억~138억원으로 공모 후 예상 시가총액은 약 541억~618억원이다. 기관투자자 대상 수요예측 예정일은 증권신고서 수정으로 일정이 미뤄져 오는 5~6일 진행될 예정이다. 주관사는 미래에셋증권, 현대차증권이다.

◆케이옥션=2005년 설립된 케이옥션은 미술품 경매와 판매, 중개 사업을 하고 있다. 2006년 업계 최초로 온라인 경매를 시작했다. 올해 상반기 기준 국내 미술품 경매 시장 점유율은 42%로, 미술품 관리 플랫폼 '케이오피스'를 기반으로 안정적이고 체계적인 경매를 진행하고 있다.

이번에 공모하는 주식은 총 160만주다. 공모 희망가는 1만7000~2만원, 총 공모금액은 272억~320억원이다. 이에 따른 예상 시가총액은 1515억~1782억원이다. 오는 6~7일 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 12~13일 일반 청약을 진행한다. 대표 주관사는 신영증권이다.

◆애드바이오텍= 코넥스 상장기업인 애드바이오텍은 계란을 이용한 고역가 항체(특이난황항체) 생산기술로 항체의약품을 개발, 판매하고 있는 면역항체 바이오기업이다. 기술평가에서 높은 평가를 받은 항체의약품은 질병 예방과 치료가 가능하며 축산, 수산, 인체에 이르기까지 확장성이 높은 기술로서 국내는 물론 해외에서도 인정받는 기술이라는 설명이다.

총 공모 주식 수는 136만주이며 공모 희망가 밴드는 7000~8000원으로 공모를 통해 95억~109억원을 조달한다. 기관투자자를 대상으로 하는 수요예측은 오는 6~7일 진행할 예정이다. 주관사는 대신증권이다.

