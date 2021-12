중국 정부發 '규제 공포'…올해 홍콩 증시 10년 만에 최저치

[아시아경제 이기민 기자] 올해 세계 증시가 최고치를 경신했지만 중국발 '규제 공포' 한 가운데 있는 홍콩 증시는 10년 만에 최악을 기록한 것으로 나타났다.

31일 홍콩 증권거래소에 따르면 올해 마지막 거래일인 이날 항셍지수는 전 거래일보다 1.24% 오른 2만3397.67로 마감했다.

하지만 올해 전체로 보면 홍콩 증시는 크게 후퇴했다.

항셍지수는 14.08% 하락해 2011년 이후 10년 만에 최저치를 기록했다. 특히 알리바바 등 홍콩 증시에 상장된 기술주 동향을 반영하는 항생테크지수는 이날 5670.96으로 마감해 올해만 32.7% 하락했다. 지난 3월 고점(11,001.78)과 비교하면 거의 절반 수준이다.

미국 등 21곳의 주가지수가 올해 최고치를 경신한 것과 비교하면 두드러진다. 개별 기업으로는 마윈의 설화(舌禍) 사건 이후 중국 당국의 핵심 규제 표적이 된 알리바바의 주가가 올해 50% 가까이 폭락했다. 지난해 마윈이 중국의 규제에 대해 정면으로 비판한 후 당국은 인터넷 플랫폼 등 빅테크 산업에 대해 강도 높은 규제에 돌입했다.

또한 시진핑 국가주석의 장기 집권 기반 다지기 차원에서 부동산, 교육, 문화, 엔터테인먼트 등 대부분의 사회·경제 분야에 개혁과 정풍운동이 일기도 했다.

이 때문에 개혁 대상이 된 분야의 주가 또한 폭락을 피하지 못했다. 중국 부동산 개발업계 위기의 상징인 헝다 주식은 올해 92% 폭락했다. 항셍지수 구성 종목인 비구이위안도 35% 하락했다.

홍콩과 달리 인터넷 기업이 거의 상장되지 않은 중국 본토 증시도 규제 공포로 인해 성과가 저조했다. 중국 본토 증시의 양대 지수인 상하이종합지수와 선전성분지수는 올해 각각 4.8%, 2.67% 상승하는 데 그쳤다.

반면 올해 대만 증시는 반도체 호황에 다른 기록적 수출 실적을 등에 업고 급등했다. 대만 증시의 대표 지수인 자취안지수는 올해 23.66% 상승했다. 자취안 지수는 올해 마지막 거래일인 30일 장중 1만8291.25까지 올라 사상 최고치를 경신하기도 했다.

대만 재정부에 따르면 올해 1∼11월 대만의 수출은 4057억5000만달러로 사상 최대 기록을 경신했다. 이 기간 반도체 등 전자제품 수출액은 915억6000만달러로 이미 작년 한 해 전체의 881억2000만달러를 크게 상회했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr